Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Yurt genelini etkisi altına alacak Meteoroloji'nin yaptığı uyarıya göre sıcaklıklarda gözle görülür düşüşler yaşanacak ve birçok kentte kar ve sağanak görülecek. İstanbul için cuma günü işaret edilirken peş peşe uyarılar geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hafta için hava durumu raporu hazırlandı.



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Rize ve Artvin hariç) Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

MGM doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı sonucu çığ riski hakkında uyarıda bulunurken bölgede kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Henüz İstanbul Valiliği'nden hafta sonu için bir uyarı olmamasına karşın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi. İstanbul'da bugün ve yarın poyraz ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı, evden çıkmadan İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarının kontrol edilmesi uzamnlar tarafından tavsiye ediliyor.

Bununla birlikte Pazar günü sağanak yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesi ortalama 8 - 9 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların da 15 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.