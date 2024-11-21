Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde beklenen yağmur etkisini gösterdi..

Çoğu ilde trafikte aksamalar, su baskınları ve eğitime ara verilmesine neden olan yağışlar sürerken, Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren 14-18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

SOĞUK VE KAR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor..



Pazar günü ilk saatlerden itibaren, ülkemizin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya hareket ederek Çarşamba günü ülkemizi terk edeceği tahmin ediliyor.