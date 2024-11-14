Meteorolojiden uyarı: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur kapıda!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜNE DİKKAT!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Perşembe günü Türkiye'nin kuzeybatısında aralıklı yağışlar görüleceğini aktaran Özdemirci şunları söyledi:

"Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Cuma günü ise yağışın etki alanı artıyor. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun batı yakasında yağmur ve sağanak şeklinde yağmur beklentimiz var. Ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek. Cumartesi günü ise doğuda Hakkari ve Van dışında ülke genelinde yağış bekliyoruz. Pazar günü de Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülke genelinde yağışlar bekliyoruz. Cumartesi ve pazar günü yağmur sağanak şeklinde olacak"

Özdemirci, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışların karla karışık olmasını beklediklerini de ifade etti.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE 3 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklediklerini ifade eden Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, şu ifadelere yer verdi: