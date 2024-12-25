Meteorolojiden yeni hava durumu haritası: 17 ile sarı ve turuncu uyarı

Haber Merkezi

Meteoroloji, 17 il için önemli uyarıda bulundu.

Sağanak yağış, kar ve tipi gibi olumsuz hava koşulları bekleniyor.

İlleri tek tek açıklayan yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege'nin güney kıyıları ve kuzey iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TURUNCU KODLA UYARI VERİLEN İLLER

Antalya, Isparta ve Muğla için turuncu alarm verildi.

SARI KODLA UYARI VERİLEN İLLER

Adana, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, K.Maraş, Niğde, Karaman, Karabük, Osmaniye, Bolu, Burdur, Eskişehir için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); bugün zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta ve yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege'nin güney kıyıları ve kuzey iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); bugün zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.