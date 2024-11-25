Meteoroloji'den Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerine uyarı

AA

Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor...

Sıcaklıklarda yaşanan düşüş sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri için uyarı geldi.

Yapılan açıklamada, söz konusu kesimler için kar uyarısında bulunuldu.

AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksek kesimleri, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Yozgat, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de aralıklarla kar yağışı etkisini gösterecek.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 santimetre yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen yağışlardan kaynaklanacak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirildi.