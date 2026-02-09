Meteorolojinin uyarısının ardından Kars'ta yoğun kar yağışı başladı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars beyaza büründü.

Kentte gün boyu etkili olan güzel hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bir anda lapa lapa yağan kar, vatandaşları sokaklara döktü.

VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ

Özellikle kente Turistik Doğu Ekspresi ve tur acenteleri aracılığıyla gelen vatandaşlar, Bedesten bölgesine akın etti.

"Kars" yazısı önünde kaleyi arkalarına alarak sevdikleriyle birlikte bol bol fotoğraf çekilen vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

"ŞU GÜZELLİĞE BAKABİLİR MİSİN?"

Kars’ta Turistik Doğu Ekspresi ile gezmeye geldiğini ifade eden Urşenali Demir, "Çok güzel bir hava var, çok güzel. Lapa lapa kar yağıyor. Şu güzelliğe bakabilir misin? Kars Kalesi’nin güzelliği, Havariler Kilisesi’nin güzelliği, Evliya Camii bir bakar mısınız? Çok güzel" dedi.

Kar yağışı sonrası tablo gibi görüntüler ortaya çıktı. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.