Meteoroloji'ye göre 3. Bölge'de sağanak yağış etkili olacak

İHA

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporu, bölgede yer alan illerde yaşayanları bekleyen hava durumu ile ilgili bilgi verdi.

Meteoroloji'ye göre; bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinden itibaren Bursa’nın kuzeybatı kesimlerinin aralıklı, gece saatlerinde ise Eskişehir’in güneybatı, Kütahya’nın güneydoğu ve Bilecik’in ise güney kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Mihalgazi ve 19 derece ile Sarıcakaya’da olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI VE YÖNÜ

Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatleri ve sonrasında Bursa’nın kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönünden zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor.