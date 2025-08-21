Metro kullanan vatandaşları ilgilendiriyor: 3 istasyonun ismi değişiyor

Bursaspor ile Nev Sağlık Grubu arasında kritik bir iş birliği anlaşması imzalandı.
Anlaşma kapsamında, BursaRay’da yer alan üç metro istasyonunun isimleri 5 yıl süreyle değiştirilecek.
Yeni düzenlemeye göre istasyon isimleri şöyle olacak:
- Fatih Sultan Mehmet İstasyonu, artık Fatih Sultan Mehmet Nev Anadolu Hastanesi İstasyonu olarak hizmet verecek.
- Beşevler/Barış İstasyonu, Beşevler/Barış Nev Ataevler Hastanesi İstasyonu olarak yolculara açılacak.
- Bağlarbaşı/Esentepe İstasyonu, bundan sonra Bağlarbaşı/Esentepe Nev Esentepe Hastanesi İstasyonu olarak faaliyet gösterecek.