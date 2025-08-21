Abone ol: Google News

Metro kullanan vatandaşları ilgilendiriyor: 3 istasyonun ismi değişiyor

Bursaspor ile Nev Sağlık Grubu arasında yapılan anlaşma sonucunda, Bursa’daki 3 metro istasyonunun isimleri değişecek.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 10:35
Bursaspor ile Nev Sağlık Grubu arasında kritik bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, BursaRay’da yer alan üç metro istasyonunun isimleri 5 yıl süreyle değiştirilecek.

Yeni düzenlemeye göre istasyon isimleri şöyle olacak:

  • Fatih Sultan Mehmet İstasyonu, artık Fatih Sultan Mehmet Nev Anadolu Hastanesi İstasyonu olarak hizmet verecek.
  • Beşevler/Barış İstasyonu, Beşevler/Barış Nev Ataevler Hastanesi İstasyonu olarak yolculara açılacak.
  • Bağlarbaşı/Esentepe İstasyonu, bundan sonra Bağlarbaşı/Esentepe Nev Esentepe Hastanesi İstasyonu olarak faaliyet gösterecek.

