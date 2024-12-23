MGM’den 3 bölgeye kritik uyarı: Fırtına ve sağanak kapıda

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre Ege bölgesi için fırtına uyarısı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

EGE

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, rüzgar yarın bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Mersin'in doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ile Gaziantep ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak etkili olacak.

Denize kıyısı olan illerin kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Vatandaşlar, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji tarafından Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Osmaniye'ye sarı uyarı verildi.