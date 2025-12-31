Milli Piyango 2026 çekilişinde amorti kazandıran numaralar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları belli oldu.

Çekilişin ardından vatandaşların merakla beklediği amorti numaraları 2 ve 8 olarak açıklandı.

Büyük ikramiye ise 3 0 3 1 3 8 5 numaralı bilete isabet etti.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.

Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır.

Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.