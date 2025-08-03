Milyonlarca değere sahip minik taylar kakkında şaşırtıcı gerçekler

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Mahallesi’ndeki at çiftliklerinde, değeri milyonları bulan yarış atları özenle yetiştiriliyor. Özellikle taylar, çok daha titiz bir bakım sürecinden geçiyor. Selanik At Çiftliği'nde yetiştirilen tayların yemleri ve ilaçları özel olarak hazırlanıyor.

İngiliz atlarının ağırlıklı olduğu bu bölgede, damızlık erkek atlardan alınan spermler dişi atlara aşılanıyor. Taylar genetik özelliklerini her iki ebeveynden alsa da, anneden geçen genlerin daha baskın olduğu kabul ediliyor.

"İYİ BİR SOYA SAHİP TAY, 10 MİLYON LİRAYA ALICI BULABİLİR"

Yaklaşık 30 yıldır atlarla ilgilenen Musa Özden, tayların genetik seçimi hakkında şu bilgileri verdi:

Anne ve baba adaylarının hipodromlardaki tüm performans analizleri yapılmadan aşım işlemi gerçekleşmiyor. Her iki tarafın da yarış geçmişi ve yavrularının başarısı dikkate alınıyor. İyi bir soya sahip tay 3 ila 10 milyon lira arasında alıcı bulabiliyor. Ancak ben annelerin genetik etkisini daha ön planda tutuyorum. Elbette babanın da katkısı büyük.

"BESLENMELERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Tayların günlük bakımından sorumlu Hakime Kahraman ise, bakım sürecine dair detayları paylaştı: