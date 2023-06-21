MİT operasyonla PKK'lıları öldürdü, HDP rahatsız oldu: Suikastları durdurun

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütlerine karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda Suriye'nin Kamışlı bölgesinde silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile terör örgütü PKK/YPG' ağır darbe vurulmuş, örgütün sözde komutanları öldürülmüştü.

Operasyonların ardından PKK'nın siyasi kolu HDP, olaydan rahatsızlık duyduğuna dair bir paylaşım yaptı.

HDP'nin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Rojava halkının iradesini hedef alan cinayetler serisinin sonuncusu olan ve bugün Qamişlo Kantonu Eş Başkanı Yusra Derwêş, Lîma Derwêş ve Firat Tûma’ya düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu suikastların derhal durdurulması için dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz."