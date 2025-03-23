Motosiklet severler, Gelibolu'da Şehitlere Saygı sürüşü yaptı

AA & Ensonhaber

Türkiye Motosiklet Federasyonu'na bağlı motosiklet kulüplerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin motosikletli, görkemli bir kortej oluşturdu.

Etkinlik, Eceabat İskelesi'nden başlatıldı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek de bu özel tura katıldılar.

SAYGI SÜRÜŞÜ, ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE SONLANACAK

Etkinlik boyunca, polis ekipleri motosikletçilere "Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır" sloganıyla logolu çıkartmalar dağıttı. Katılımcılara koruyucu ekipman kullanımı, kask takma zorunluluğu ve trafik kurallarına uyma hatırlatıldı.

Eceabat'tan yola çıkan motosikletliler, bölgedeki şehitlikleri ve anıtları ziyaret ettikten sonra, turu Şehitler Abidesi'nde sonlandıracak.