MSB 1458 personel alımı 2025: Başvurular başladı, işte şartları…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 109 memur ile 1.349 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Alıma ilişkin detaylar, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla kamuoyuna açıklandı.

Yayımlanan ilana göre istihdam edilecek personeller; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde görev alacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

MSB’ye 58, Genelkurmay Başkanlığı’na 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 20, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 12 ve Milli Savunma Üniversitesi’ne 6 memur alınacak.

MSB bünyesine 691, Genelkurmay Başkanlığı’na 81, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 207, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 109, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 114 ve Milli Savunma Üniversitesi’ne 147 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımı için başvuru süreci resmen başladı. Yayımlanan duyuruya göre adaylar, 26 Aralık – 25 Ocak tarihleri arasında başvurularını elektronik ortamdan gerçekleştirebilecek.

Başvurular, Bakanlığın resmi personel temin sistemi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden, e-Devlet şifresi kullanılarak yapılacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar yine aynı internet sitesi üzerinden ilan edilecek ve sınav davetleri çevrim içi olarak duyurulacak.

Sınav ve değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen adaylar, yerleştirme sonuçlarını da yine Bakanlığın resmi personel temin adresi üzerinden öğrenebilecek.