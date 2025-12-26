Reyting tablosu değişti! 25 Aralık Perşembe gecesinin birincisi…

- Reyting rekabeti sona erdi ve sonuçlar açıklandı.
- NOW TV'de yayımlanan Halef Köklerin Çağrısı dizisi birinci oldu.
- Esra Erol'da ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sırada yer aldı.
Televizyon ekranlarında her akşam yaşanan reyting rekabetinde sonuçlar netleşmeye başladı.
Özellikle dün akşam hem kandil programları hem de iddialı dizi ve eğlence yapımlar ekranlarda yerini aldı.
Günün sonunda ise hangi yapımın zirveye yerleştiği, hangilerinin beklentinin altında kaldığı merak konusu oldu.
Peki, dün en çok ne izlendi?
25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
Dün akşam NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı dizisi reytinglerde birinci sıraya yerleşti.
İkinci sırada Esra Erol'da programı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.