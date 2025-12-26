Abone ol: Google News

Reyting tablosu değişti! 25 Aralık Perşembe gecesinin birincisi…

25 Aralık 2025 Perşembe günü birbirinden güzel programlar ve dizilerin yeni bölümleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. Peki, dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 12:40
  • Reyting rekabeti sona erdi ve sonuçlar açıklandı.
Televizyon ekranlarında her akşam yaşanan reyting rekabetinde sonuçlar netleşmeye başladı.

Özellikle dün akşam hem kandil programları hem de iddialı dizi ve eğlence yapımlar ekranlarda yerini aldı.

Günün sonunda ise hangi yapımın zirveye yerleştiği, hangilerinin beklentinin altında kaldığı merak konusu oldu.

Peki, dün en çok ne izlendi?

25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı dizisi reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

İkinci sırada Esra Erol'da programı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.

