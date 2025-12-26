Reyting tablosu değişti! 25 Aralık Perşembe gecesinin birincisi…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyon ekranlarında her akşam yaşanan reyting rekabetinde sonuçlar netleşmeye başladı.

Özellikle dün akşam hem kandil programları hem de iddialı dizi ve eğlence yapımlar ekranlarda yerini aldı.

Günün sonunda ise hangi yapımın zirveye yerleştiği, hangilerinin beklentinin altında kaldığı merak konusu oldu.

Peki, dün en çok ne izlendi?

25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı dizisi reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

İkinci sırada Esra Erol'da programı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.