Öğrenciler için ücretsiz ulaşım kararı: Tarih verildi

- Hafta sonu yapılacak açıköğretim final sınavları öncesinde öğrencilere ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlanacak.
- 27-28 Aralık'ta sınava girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav giriş belgelerini göstererek toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.
- Toplu taşıma, sınav saatleri öncesi ve sonrası belirli saatlerde ücretsiz olacak.
Açıköğretim final sınavlarına sayılı günler kala öğrencilere müjde verildi.
27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar kapsamında, sınava katılacak adaylar için toplu ulaşımda kolaylık sağlanacak.
Yapılan açıklamaya göre, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bitirme Sınavları süresince, sınav günü belirlenen saat aralıklarında entegrasyona dahil toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
Öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav giriş belgelerini göstererek bu haktan yararlanabilecek.
BU SAATLERDE ÜCRETSİZ OLACAK
Sınavda yer alacak adaylar ve öğretim görevlileri belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.