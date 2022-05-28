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    MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz

    Konya'da araziden düşüp yaralanan kişi, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter tarafından kurtarılmıştı. MSB resmi Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
    • 28.05.2022 - 01:25
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 01:33
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    MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz

    Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan kişinin, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter ile kurtarılma anları, MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

    "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz"

    DHA'nın haberine göre paylaşılan görüntüye, "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşımız, bölgeye intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" notu düşüldü.

    MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz -1

    MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz -2

    MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz -3

    MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz -4


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