MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Buna göre, Pençe Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.
4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
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