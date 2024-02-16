MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, Pençe Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: