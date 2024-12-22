Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlarında başarılara imza atmaya devam ediyor...

Kahraman Mehmetçik düzenlediği operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmazken, hain terör örgütü üyeleri ise adeta kaçacak delik arıyor.

Son yaşanan gelişmede Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde sürdürdüğü arama tarama faaliyetleri neticesinde ele geçirilen mühimmatı paylaştı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Ele geçirilenler şu şekilde:



1 termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 termal şemsiye, 4 savunma ile 2 taarruz el bombası, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve fünyeler, 1 M-16 piyade tüfeği dipçiği, 1 fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, 1 telefon, 1 gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 adet 2,5 kilovat jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme.