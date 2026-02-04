MSB'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurarak bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI, ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamaya göre Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur rahatsızlanması nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat'ta şehit oldu. Yapılan paylaşımda başsağlığı dilendi.