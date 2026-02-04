MSB'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

- Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un şehit olduğunu açıkladı.
- Rahatsızlanan Okur, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
- MSB, başsağlığı mesajı yayımladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurarak bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI, ŞEHİT OLDU
MSB'den yapılan açıklamaya göre Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur rahatsızlanması nedeni ile hastaneye kaldırıldı.
Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat'ta şehit oldu. Yapılan paylaşımda başsağlığı dilendi.