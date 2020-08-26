MSB'den Malazgirt Zaferi paylaşımı

Bakanlığın paylaşımında, Malazgirt ovasında elde edilen zaferle ilgili videoya yer verildi.

Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Malazgirt’ten Dumlupınar’a Bitmeyen Destan -1” notu düşüldü.

MALAZGİRT İÇİN VİDEOLU PAYLAŞIM

Paylaşımda "MalazgirtZaferi" ve "BüyükTaaruz" etiketleri kullanıldı.

26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ovasında yaşanan ve zaferle sonuçlanan savaştan bilgilerin yer aldığı kısa bir klip de paylaşımda yer aldı.

MSB'den Malazgirt paylaşımı ViDEO