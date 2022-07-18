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    MSB'den yerli ve milli SİHA paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına ait görüntülerin bulunduğu bir video klip paylaştı.
    • 18.07.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 18:23
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    MSB'den yerli ve milli SİHA paylaşımı

    MSB’ye ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla servis edilen söz konusu video klipte Bayraktar TB2 ve Akıncı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) yer aldı.

    Operasyonlardan görüntülere yer verildi

    Ayrıca video klipte, SİHA’lar ile gerçekleştirilen operasyonlardan da kesitler yer aldı.

    "İHA'larımız ile TSK daha güçlü"

    Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Semalarda şahlanır yerli ve milli gururlarımız, Dalga dalga vatan olur şu parlayan yıldızlarımız. Yerli ve millî gururumuz İnsansız Hava Araçlarımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz daha güçlü” ifadeleri kullanıldı.

    MSB'den yerli ve milli SİHA paylaşımı VİDEO

    MSB den yerli ve milli SİHA paylaşımı #1

    MSB den yerli ve milli SİHA paylaşımı #2

    MSB den yerli ve milli SİHA paylaşımı #3

    MSB den yerli ve milli SİHA paylaşımı #4

    MSB den yerli ve milli SİHA paylaşımı #5


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