Muğla Bodrum'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Ambulansa yol vermeyen sürücüler sık sık gündeme geliyor.

Kimi inatlaşarak kimi araçta hasta olduğuna inanmadığı gerekçesiyle yol vermeyen sürücülere bir yenisi daha eklendi.

Son olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı.

Saat 12.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi’nde meydana gelen olayda, vakaya giden 112 ambulansına, K.M.Y.S. (28) idaresindeki 48 AGJ 687 plakalı ticari araç yol vermedi.

DAKİKALARCA YOL VERMEDİ

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hasta taşıyan bir ambulansa dakikalarca yol vermeyen ve geçişini engelleyen sürücünün görüntüleri, tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin derhal soruşturma başlattı. Sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

Savcılık, insan hayatını hiçe sayan bu davranış nedeniyle sürücüyü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

933 TL PARA CEZASI

Mahkeme sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, polis ekipleri tarafından sürücüye 933 TL para cezası kesildiği öğrenildi.