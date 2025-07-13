Muğla Bodrum'da lüks yat küle döndü

Lüks yat, alev topuna döndü..

Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında demirli 'Melinay' isimli lüks motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tekneyi sardı.

Yapılan ihbar üzerine yangına Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

2 MİLYON DOLARLIK YAT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen motoryattaki yangın ekiplerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayınca yat açığa çekildi.

Tamamen yanan yat batarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.