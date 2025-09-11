Muğla Bodrum'da mavi yelken balığının zıpkınla vurulması tepki çekti

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki liman bölgesinde soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı zıpkınla vuruldu.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekiler nesli tükenme tehlikesi altındaki balığın vurulmasına tepki gösterdi.

Balığı zıpkınla yakalayan şahsa Bodrum Liman Başkanlığı tarafından limanda avcılık yaptığı gerekçesiyle 12 bin 660 lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bodrum Belediyesi'nden konuyla ilgili kamuoyuna yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanı'mızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.