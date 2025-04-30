Muğla itfaiyesinden gerçeği aratmayan tatbikat

İHA

Muğla'da senaryo gereği deprem sonrası iş hanında meydana gelen göçük ve yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye yangın söndürme ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Enkaz alanına gelen ilk ekip yanan bölümlerdeki alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

"SESİMİ DUYAN VAR MI?"

Yangının söndürülmesinin ardından arama kurtarma ekipleri devreyle girdi ve enkaz altında kalan vatandaşlar için arama çalışması başlattı. Sık sık ‘Sesimi duyan var mı?' anonsu sonrası bir bulguya ulaşılamadı.

Tatbikatta senaryo gereği arama kurtarma çalışmasına NAK ekibinde yer alan arama kurtarma köpeği Tayga enkaz altına kalan yaralı vatandaşların yerini tespit etmek için arama yaptı. Arama kurtarma köpeği Tayga enkaz altında kalan iki kişiyi tespit etti. Ekiplerin belirlenen noktada yaptıkları sismik dinleme sonrası iki vatandaş yaralı olarak bir vatandaşın ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

"BAŞARIYLA BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tatbikat sonrası açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı şöyle konuştu:

"Muğla Büyükşehir Belediyemizin Ahmet Aras başkanımızın talimatları doğrultusunda AKOM birimlerimiz Muğla Büyükşehir Belediyemizin MUSKİ birimi, itfaiye gönüllüleri ve NAK arama kurtarma ekibimizle birlikte deprem senaryosu oluşturduk. 6 şiddetinde deprem senaryosuna göre, enkazda yaralıların olduğu yangının olduğu ve göçük altındaki haber alınamayan şahısların olduğu bilgisi üzerine Muğla Büyükşehir Belediye'miz arama kurtarma yangın araçlarımızın sevkini sağladık. Büyükşehrimizde AFAD planlarına göre entegre olduğumuz hasar tespit, tahliye, güvenlik, sağlık, enkaz kaldırma gibi birimlerimizi bu senaryoda yer verdik. Şu anda da gördüğünüz gibi başarıyla bir tatbikat gerçekleştirdik"

"UMARIM BU TATBİKATLAR SADECE TATBİKATTA KALIR"

Muğla'nın birinci derece deprem kuşağında olduğunu ve ekiplerin de bu konuda hassas olduğunu belirten Karyağdı şunları söyledi: