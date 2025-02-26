Muğla'da 220 adet kameradan 22 bin kural ihlaline 68 milyon 237 bin TL ceza

İHA

2024-2027 Cumhurbaşkanlığı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda Muğla Valiliği ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘KASKOM Kaskınız Güvenceniz’ projesi kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Muğla genelinde tescilli 287 bin 032 motosiklet bulunurken, motosikletler tescilli araçların yüzde 39,7’sini oluşturuyor.

Proje kapsamında, kask kullanmayan motosiklet sürücüleri ve yolcuları, kaldırımda motosiklet kullananlar, üniversite güzergahında kasksız otostopçu öğrencileri taşıyan motosikletler, trafikte şerit disiplinine uymayan ve tehlikeli sollama yapan sürücüler hedef alındı.

68 MİLYON 237 BİN 118 TL CEZA UYGULANDI

01-25 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, kent güvenlik yönetim sistemine entegre 220 kameradan elde edilen 158 bin 400 saatlik kayıtlar incelendi.

Trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 1.762 trafik ışık ve işaret ihlali, 4.765 kask kullanmama ihlali, 708 cep telefonu kullanımı ihlali ve diğer kural ihlalleriyle birlikte toplamda 22 bin 035 trafik kural ihlali tespit edildi.

Bu ihlaller sonucunda, toplamda 68 milyon 237 bin 118 TL idari para cezası uygulandı.

Proje kapsamında bilgilendirme çalışmaları da devam ediyor.

Okullara, alışveriş merkezlerine ve halkın yoğun bulunduğu alanlara pankart ve afişler asılırken, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet kullanıcılarına farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme broşürleri dağıtıyor.

Vatandaşların trafik kurallarına uyması ve özellikle motosiklet kullanıcılarının kask takma konusunda daha bilinçli olmaları adına yapılan bu çalışmaların, şehir genelinde trafik güvenliğini artırması hedefleniyor.