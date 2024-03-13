Muğla'da çıkan ev yangını paniğe neden oldu

İHA
Muğla’nın Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bodrum katta yaşayan bir vatandaşın elektrik sobasını açık bıraktıktan sonra evden ayrıldığı, sobanın bazaya değmesi sonucunda yangın çıktığı bildirildi.
Söndürülen yangında maddi hasar oluştu
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Cağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler söndürülürken yangında maddi hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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