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Muğla'da çıkan ev yangını paniğe neden oldu

Muğla'da çıkan ev yangını paniğe neden oldu Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev yangını İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.