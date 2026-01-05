Abone ol: Google News

Muğla'da kurdun saldırdığı 3 koyun telef oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iddiaya göre kurdun saldırdığı 3 koyun telef oldu.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 05:27
  • Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kurdun saldırdığı iddia edilen 3 koyun telef oldu.
  • Bölgede daha önce de kurt görüldüğü, hatta geçen sene bir kurdun ağılın önüne kadar geldiği belirtildi.
  • Olay, mahallede endişeye yol açtı.

Muğla'da Menteşe ilçesinde Muratlar Mahallesi'nde, Gökhan Kodal'a ait 3 koyun iddiaya göre kurt saldırısı sonucu telef oldu.

"AĞILA ÜZERİNDEN ATLAYARAK GİRİP 3 KOYUNU TELEF ETTİ"

Bölgede daha önce de kurt görüldüğünü belirterek, "Bu bölgede kurt olduğunu biliyoruz. Geçen sene bir kurt ağılın önüne kadar gelmiş, ses duyunca kaçmıştı ve o anlar kameraya yansımıştı. Bu sefer kurt ağılın içine girebilmiş. İki evin arasında bulunan ağıla üzerinden atlayarak girip 3 koyunu telef etti, ses duyunca yeniden kaçtı" dedi.

Yaşanan olay mahallede endişeye neden oldu.

