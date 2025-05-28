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İHA

Muğla'da motosiklet kavgası kanlı bitti..

Dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, zabıta ekipleri caddede yaptıkları denetimde kaldırımda park halinde bulunan motosikletlerin kaldırılmasını istedi.

Bunun üzerine M.Y., tanıdığı bir kişiye ait motosikleti alarak bölgedeki bir işletmenin yanındaki boş alana park etti.

İŞ YERİNİN ÖNÜNE MOTOSİKLET BIRAKTILAR

Motosikletin park edildiği alanın yanındaki işletmenin sahibi Z.Ş.S.'nin kardeşi Y.S., duruma tepki göstererek motosikleti M.Y.'nin kendi iş yerinin önüne bıraktı. İki taraf arasında kısa sürede başlayan tartışma büyüdü.

DARBEDİLEN ESNAF BAYGINLIK GEÇİRDİ

İddiaya göre, Z.Ş.S. tartışma sırasında M.Y.'ye saldırarak yumruk attı, kardeşi Y.S. ise kavgayı ayırmaya çalışanlara tekme atarak müdahale etti.

Aldığı darbeler sonucu baygınlık geçiren M.Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan M.Y., kendisine saldıran iki kardeşten şikayetçi oldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yaşanan darp anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.