Muğla'da ormanlık alanda yangın: 2 dönüm alan zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde Dağbelen ile Dirmil Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimi gösterdi.
2 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, orman ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yüksek gerilim hattından çıktığı öğrenilen yangında 2 dönüm alan zarar gördü.
