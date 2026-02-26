Hatay'da kamu kurumundan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamu kurumundan hırsızlık şüphelisi olarak aranan şahıs yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirildi.
HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Kamu kurum ve kuruluşundaki eşya üzerinde hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan C.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
