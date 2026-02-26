Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile telefonda görüştü

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi.

"ABD HÜKÜMETİNDEN İSTİHBARAT DESTEĞİ ALDIĞIMIZI İFADE ETTİM"

Trump'ın kendisini telefonla aradığını dile getiren Sheinbaum, "Beni arayıp Meksika'da neler olduğunu, durumun nasıl olduğunu sormak için yapılan 8 dakikalık bir görüşmeydi. Kısa bir konuşmaydı, Meksika'daki son durumu sordu." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, görüşmede Trump'a Meksika'da uyuşturucu baronu El Mencho'yu yakalamaya yönelik operasyonun ayrıntılarını aktardığını belirterek, "Operasyonun nasıl gerçekleştirildiğini anlattım, ABD hükümetinden istihbarat desteği aldığımızı ve koordinasyonun çok iyi gittiğini ifade ettim." diye konuştu.

Sheinbaum, ABD'nin El Mencho'nun yakalanmasına yönelik süreçte istihbarat paylaşımında bulunduğunu ancak operasyonun Meksika Savunma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.