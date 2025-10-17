Muğla'da oteller, havuzlarını boşaltmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde son aylarda etkisini artıran kuraklık, turistik işletmeleri su tasarrufu konusunda önlem almaya yöneltti. Otel yöneticileri, su israfını önlemek amacıyla havuzlardaki suyu koruma kararı aldı.

Sezon sonunda boşaltılmayan havuz suları, kimyasal dengeleme ve düzenli bakım çalışmalarıyla gelecek yaz sezonuna kadar muhafaza edilecek.

48 OTEL PROJEYE KATILDI

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, iki yıl önce başlatılan su tasarrufu projesinin bu yıl yeniden uygulanacağını söyledi:

Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği Bodrum Şubesi olarak başlattığımız projede havuz suyunu boşaltmadan gelecek yaza kullanıyoruz. 48 otel projeye katkı sağladı. Su sıkıntısının önüne geçmek için bu çalışmayı tekrar hayata geçiriyoruz.

Dengiz, ayrıca 22 otelin deniz suyunu arıtma sistemiyle kullanıma uygun hale getirdiğini, bu suyun hem otel ihtiyaçlarında hem de havuzlarda değerlendirildiğini aktardı.

"HAVUZLU VİLLALARIN DESTEĞİ DE ÇOK ÖNEMLİ"

BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, suyun artık her zamankinden daha değerli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Küresel ısınma nedeniyle su kıtlığı Bodrum’da daha fazla hissediliyor. Bu yıl havuzları boşaltmayarak su tasarrufuna katkı sağlayacağız. Sürdürülebilir turizm için suyu korumamız şart. Havuzu olan villaların desteği de çok önemli.

"SUYU BİLİNÇLİ VE DÜZENLİ KULLANALIM"

BODER Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yaşyerli ise turizm sezonundaki nüfus artışının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi: