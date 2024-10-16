Muğla'da yaşanan kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti

İHA

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında, M.K. idaresindeki 48 K 1575 plakalı motokaravan Oğuzhan Uluğ yönetimindeki 48 L 3936 plakalı motosiklete çarptı.

LİSE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisi ile aracın altında kalan Oğuzhan Uluğ, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Babasının yanında inşaatta çalışan kazada ağır yaralanan açık lise öğrencisi Uluğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.