Muğla’nın 7 ilçesinde silah operasyonu: 4 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Muğla genelinde ruhsatsız silah bulunduran-satan ve sosyal medya hesaplarından silah paylaşan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

7 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalarda Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Ortaca ilçelerinde tespit edilen 13 şahsın adreslerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 212 adet tabanca fişeği, 283 adet av tüfeği kartuşu, kılıç, işlemeli çelik bıçak ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.