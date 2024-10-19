Muş'ta 3 aylık kuzusu 'Fulya' ile her yere gidiyor

Muş İl Özel İdaresi'nde memur olarak görev yapan evli ve üç çocuk babası Maşallah Aslan, 'Fulya' adını verdiği kuzusuyla Tekyol köyünde karşılaştığını anlattı.

'Fulya'nın annesinin öldüğünü öğrendikten sonra onu satın alıp eve getirdiğini belirten Aslan, günlerce kuzuya annelik yaparak kendi elleriyle besledi.

Aslan, "Annesiz kaldığı için onu ellerimle beslemek zorunda kaldım. Artık peşimden ayrılmıyor" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYORLAR

Maşallah Aslan, kısa sürede mahallesinin gözdesi haline gelen 'Fulya'ya, oturduğu Hürriyet Mahallesi'ndeki çocukların da zaman zaman biberonla süt verdiğini belirtti.

'Fulya'nın kendisiyle birlikte alışveriş merkezine geldiğini, ATM önünde beklediğini ve sürekli peşinden ayrılmadığını ifade eden Aslan,

Tekyol köyüne ziyaret ettiğimde, annesi ölmüş bir kuzu gördüm. Onu alıp evime getirdim ve biberonla beslemeye başladım. Şu anda kuzu, neredeyse her dediğimi yapmaya çalışıyor. ‘Koş,’ diyorum, koşuyor; ‘gel,’ diyorum, geliyor; ‘git,’ dediğimde de gidiyor. 'Fulya'yı ailecek bebek gibi büyütüyoruz. Bahçemizde büyüyünce kendisine bir alan yaptım. Arada sırada akşamları yürüyüşe çıkıyoruz. Yolda görenler büyük ilgi gösteriyor; bu durum bizi oldukça mutlu ediyor. Diğer çocuklar kedi ve köpekle oynarken, biz de kuzuyla vakit geçiriyoruz. 'Fulya, benim yanımdan asla ayrılmıyor, başka kimsenin yanına gitmiyor. Birlikte yaşamaya devam ediyoruz