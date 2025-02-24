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DHA

Muş'ta bir ilkokul öğrencisi, yaşam mücadelesi veriyor..

Vali Adil Yazar İlkokulu’nda meydana gelen olayda, okulun 4’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici’nin başına, teneffüste arkadaşıyla birlikte bahçede oynarken 4 katlı okulun çatısından buz kütlesi düştü.

KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Çevredeki öğretmenler ve okul görevlileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı..

Tedaviye alınan Ekici’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Okulun güvelik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.