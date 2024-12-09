Muş'ta midelerinden 928 gram uyuşturucu çıkan 2 İranlı tutuklandı

İHA

Zehir tacirlerine geçit yok..

Emniyet güçleri, başarılı operasyonlarını sürdürüyor..

Bu kapsamda son operasyon Muş'ta gerçekleşti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sevkiyatına engel olmak için yapılan çalışmalar neticesinde İran uyruklu 2 şahsın şehirlerarası yolcu otobüsü ile illere uyuşturucu madde nakli gerçekleştirebileceği ihbarını değerlendirdi.

MİDELERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yakalanan şahısların hastane kontrollerinde uyuşturucuları yuttukları tespit edildi.

Şüphelilerin midesinden 94 adet kapsül daralı ağırlıkları 928 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: