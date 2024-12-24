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Muş’ta yoğun sis kazaya neden oldu: 6 kişi yaralandı

Muş’ta yoğun sis kazaya neden oldu: 6 kişi yaralandı Muş’ta etkili olan yoğun sis nedeniyle hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.