Muş’ta yoğun sis kazaya neden oldu: 6 kişi yaralandı

İHA
Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Rustemgedik Beldesi mevkiinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bulanık-Muş karayolunda 34 GD 9003 plakalı hafif ticari araç ile 49 ABF 78 plakalı otomobil çarpıştı.
YARALI 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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