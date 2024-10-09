İHA
Muş'ta zehir tacirlerine operasyon düzenlendi...
TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi
Muş Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturuculara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda dün bir evde yapılan aramada bin 278 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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