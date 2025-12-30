Mutfakta kullanılan yağ sökücü için yasak kararı: Piyasadan toplatılıyor Ticaret Bakanlığı, mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir yağ sökücü temizlik ürününün satışını yasakladı. Yapılan denetimler sonucunda ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.