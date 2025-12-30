Mutfakta kullanılan yağ sökücü için yasak kararı: Piyasadan toplatılıyor

- Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını karşılamayan Best marka mutfak yağ sökücünün satışını yasakladı.
- Üründe çocuk emniyetli kapatma düzeneği bulunmadığı tespit edildi.
- Ürün piyasadan toplatılacak.
Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını korumaya yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bakanlık, yapılan kontroller sonucunda risk taşıdığı belirlenen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.
Son yayımlanan listede, mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir ürünün güvenlik kriterlerini karşılamadığı tespit edildi.
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bakanlık, Best marka mutfak yağ sökücüde çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin olmadığını tespit etti.
Söz konusu ürünün satışı yasaklandı ve mevcut piyasadan toplatılmasına karar verildi.