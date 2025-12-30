Uzmanından yılbaşı öncesi uyarı: Böyle pişen hindi hastanelik ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı gecesinde artan et tüketimiyle birlikte gıda güvenliği uyarıları da yeniden gündeme geldi.

Uzmanlar, özellikle hindi ve diğer kanatlı etlerin yanlış pişirilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, yılbaşı sofralarında sıkça yer alan büyük kanatlı ürünlerde iç pişmenin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Manavoğlu, "Hindi gibi büyük kanatlı ürünlerde sadece dış yüzeyin pişmiş olması yeterli değildir. İç kısmın da uygun sıcaklığa ulaştığından mutlaka emin olunmalı. Pişirme poşeti içinde kullanılan ısı fitilinin atması beklenmeli. İç kısmında kan veya pişmemiş doku görülüyorsa kesinlikle tüketilmemeli" dedi.

GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR

DHA’ya yaptığı açıklamada kanatlı ürünlerde en sık karşılaşılan riskin salmonella bakterisi olduğuna dikkat çeken Manavoğlu, eksik pişirmenin bu bakterilerin canlı kalmasına neden olduğunu belirtti.

Manavoğlu, tavuk döner gibi ürünlerde sıkça yaşanan zehirlenme vakalarının, ev ortamında da yanlış pişirme nedeniyle görülebildiğini ifade etti.

MEZELERE SOĞUK ZİNCİR UYARISI

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yoğurtlu ve mayonezli mezeler için de uyarılarda bulunan Manavoğlu, bu ürünlerin protein açısından zengin olduğu için bakteri üremesine çok elverişli olduğunu söyledi.

Mezelerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, hazırlanan ürünlerin +4 derecede buzdolabında muhafaza edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dışarıdan alınan mezelerde ise güvenilir ve taze ürün satan noktaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANLAR İÇİN DAHA BÜYÜK RİSK

Gıda zehirlenmelerinin bazı gruplar için çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Manavoğlu, hamileler, kemoterapi görenler, organ nakli geçirmiş bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin ekstra dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İshal, kusma, karın ağrısı ve kanlı ishal gibi belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.