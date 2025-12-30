TOKİ Şırnak ve Hakkari kura çekimi canlı izle: Kura sonuçları kaçta açıklanacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Yüzyılın Projesi” olarak anılan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde kura heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

İlk gün gerçekleştirilen çekilişlerin ardından bugün sıra Şırnak ve Hakkari için yapılacak kura çekimine geldi.

Bu iki ilde başvuru yapan on binlerce vatandaş, hak sahibi olup olmayacağını öğrenmek için ekran başına kilitlendi.

Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilirken, sonuçlar canlı yayın aracılığıyla anlık olarak takip edilebiliyor.

Başvuru sahipleri, TOKİ’nin resmî yayın kanalları üzerinden çekilişi izleyerek isim listelerinin açıklanmasını bekliyor.

Peki, kura çekimi saat kaçta başlayacak? Nereden izlenir?

ŞIRNAK - HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut kura sürecinde bugün Şırnak ve Hakkari için önemli günlerden biri yaşanacak. Her iki ilde de hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri saat 11.00’de başlayacak.

Şırnak’ta bin 492 sosyal konut için düzenlenecek kura çekimi, 15 Temmuz Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek. Aynı saatlerde Hakkari’de yapılacak kura çekimi ise Hakkari Merkez Spor Salonu’nda noter huzurunda yapılacak.

Asil ve yedek hak sahibi listelerinin akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

TOKİ Şırnak ve Hakkari kura çekimi canlı izle