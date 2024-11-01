Ne ada, ne kara! Bu ilçeye giden tarihte yolculuk yapıyor...

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''Apollonia Ad Rhyndacum'' adlı antik Yunan kentinin üzerine kurulan Gölyazı, Türklerle Rumların ortak tarihi açısından öneme sahip bir yerleşim yeri olma özelliğini taşıyor.

SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınan bölge, Bursa’nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor.

Roma çağında gelişen Gölyazı, Bizans döneminde ise daha çok dini içerikli eserler kazandı.

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Bol miktarda Bizans imparatorluk sikkeleri de bulunan Gölyazı, 1303 Dimboz zaferinden sonra Ürünlü Tekfuru’nun topraklarını alan Osman Gazi tarafından Türklere açıldı.

Eski bir Rum köyü olan Gölyazı, Osmanlı döneminde Türklerin ve Rumların bir arada yaşadığı bir yerleşim yeriydi.

Günümüzde ‘Ağlayan ağaç’ adıyla anılan, Gölyazı’nın yarımadayla bağlantısını sağlayan köprünün başında bulunan 750 yıllık çınar da turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği yerler arasında geliyor.

Gölyazı mahallesi, ziyaretçilere geçmişten bugüne uzanan bir zaman yolculuğu sunuyor.

Kaynak: AA