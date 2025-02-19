Ne Alaska, Ne Moskova! İstanbul Tarihe Geçecek; Tam 4 Gün Boyunca...

Yağmur Uçar

İstanbul için günlerdir uyarılar yapılan ve beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerde başladı.

Valilik ve belediyeler tedbir almaya başlarken, öngörülen hava durumu ise vatandaşların dikkatini çekti.

Meteoroloji uzmanları, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda 4 günlük bir kar yağışına değiniyor.

Sibirya'dan gelen Altay kar fırtınasının etkili olacağı perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü kar kalınlığının 30 santimi bulacağı ifade ediliyor.

Bu kapsamda, İstanbul'un tarihe geçecek bir kar mücadelesi vermesi öngörülüyor.

KARA KIŞ GELDİ

Vatandaşların dikkatli olmaları, araçlarını kullanmamaları ve okulların tatil edilmesi de gündemde.

Öyle ki, uçuş seferlerinde de iptaller gelmeye başladı.

İstanbul'un 2002 kışındaki kar yağışını geride bırakması değerlendirmeler arasında yer alıyor.