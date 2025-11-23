Ne Balkanlar, Ne Afrika: Bu kez Kafkasya'dan yola çıktı! Salı gecesi ilk kez... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yılın ilk şiddetli kar yağışının Türkiye'ye Kafkasya'dan giriş yapacağı uyarısında bulundu.

Göster Hızlı Özet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kafkasya'dan gelen soğuk hava dalgasının Türkiye'ye yılın ilk karını getireceğini duyurdu.

6 şehir için kar ve don uyarısı yapılırken, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari ve Kars'ta salı gecesi kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ulaşımda aksama ve buzlanma riskinin artacağı belirtildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Havalar soğudu, vatandaşlar kar yolu gözlemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı hava tahmin haritası ile 6 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Türkiye'ye Kafkasya üzerinden giriş yapacak soğuk hava dalgasının bazı kentlerde sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı. 6 İLDE KAR YAĞACAK 25 Kasım Salı gecesi kar yağışı beklenen 6 il şu şekilde: - Ardahan - Erzurum - Ağrı - Van - Hakkari - Kars İç Haber Haberleri Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

