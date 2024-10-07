Ne Belgrad, ne Aydos! Vatandaşların yeni adresi: İstanbul'un göbeğindeki tabiat...

İstanbul denilince akla yüksek binalar, beton yığınları, trafik, egzoz dumanları ve kalabalık gelse de, nefes alınacak yerler de yok değil.
Vatandaşlar, millet bahçeleri ve tabiat alanları gibi yerlerde rahatlayarak keyifli zaman geçiriyor.
Son günlerde sosyal medyanın konuştuğu bir yer gündem oldu.
İstanbul'un ortasındaki bu tabiat parkı, görenleri hayran bırakıyor.
AYVAT BENDİ PARKI
Ayvat Bendi Tabiat Parkı, İstanbul ilinin Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir tabiat parkıdır.
Eyüpsultan'ın Kemerburgaz mahallesinin 9 km (5,6 mil) kuzeyinde yer alan bölge, 50 ha (120 dönüm) bir alanı kaplamaktadır.
2011 yılında tabiat parkı ilan edilmiştir ve Belgrad Ormanı içindeki dokuz tabiat parkından biridir.
Korunan alan adını III. Mustafa tarafından 1765 yılında inşa edilen Ayvat Barajı'ndan almştır.
Parkta yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, çeşitli bitki ve canlılar, kafe ve lokanta da ver almaktadır.