Haberler



İç Haber



Ne Belgrad, ne Aydos! Vatandaşların yeni adresi: İstanbul'un göbeğindeki tabiat...

Ne Belgrad, ne Aydos! Vatandaşların yeni adresi: İstanbul'un göbeğindeki tabiat... İstanbul’un hemen yanı başında bulunan Ayvat Bendi Tabiat Parkı, şehrin kalabalığından kaçmak isteyen İstanbullular için farklı bir alternatif oluyor.