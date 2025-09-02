Ne klima, ne vanlitatör… Evi buza çeviren yöntem: Bir şişe yetiyor

Yaz ayları tatil ve eğlenceyi beraberinde getirirken, özellikle aşırı sıcaklar da evlerde rahatsızlık yaratıyor.

Türkiye şu sıralar etkili bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya ve birçok kişi özellikle evlerde bunaltıcı sıcaklar yaşıyor.

Klima veya vantilatör gibi cihazlara erişimi olmayanlar, bu sıcaklıkta evde terlemek zorunda kalıyor.

Uzmanlar, bu durumun sadece konforu bozmakla kalmayıp, uykusuzluk, halsizlik ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Ancak klimaya ve vantilatöre ihtiyaç duymadan evinizi serinletebileceğiniz bir yöntem var.

BİR ŞİŞEYLE EVİ SERİNLETİN

Uzmanlar, 1,5 litrelik plastik bir şişeye su doldurup gece boyunca dondurucuya koyarak basit ama etkili bir yöntemle sıcaklık düşürülebileceğini söylüyor.

Ertesi gün, dondurulmuş şişeyi odadaki en yüksek noktaya, tercihen dolap üstüne veya tavan altına yakın bir rafa yerleştirin.

Şişe bir tabak veya kase üzerinde durmalı, çünkü eriyen buzdan oluşan yoğuşma hızlı bir şekilde akacaktır.

Sıcak hava yükseldiği için, tavana yakın bölgelerde biriken sıcak hava şişe sayesinde serinler ve soğuk hava yere doğru iner.

Büyük odalarda veya çok sıcak günlerde birden fazla şişe kullanmak etkili olabilir.

Ancak bu yöntemin etkisi sınırlıdır. Buz tamamen eridiğinde soğutma etkisi sona erer ve yalnızca şişenin bulunduğu bölgeyi etkiler.