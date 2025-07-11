Ne zehir ne tuzak! Fareler bu kokuya dayanamıyor: Bir yaprak yeter

Evinde fare ya da sıçan görenler, genellikle ilk olarak zehirli maddelere ya da pahalı tuzaklara yöneliyor.

Ancak artık bu davetsiz misafirleri uzaklaştırmak için çok daha doğal ve risksiz bir yol var.

Doğanın sunduğu bu basit çözüm, güçlü kokusu sayesinde kemirgenleri etkili şekilde uzaklaştırıyor.

Üstelik yöntem hem ekonomik hem de çevre dostu. Kimyasal içermediği için çocuklar ve evcil hayvanlar açısından da tamamen güvenli bir çözüm sunuyor.

BİR YAPRAĞI BİLE UZAKLAŞTIRIYOR

Defne yapraklarının içerdiği okaliptüs benzeri aroma, farelerin koku ve yön bulma duyularını olumsuz yönde etkiliyor. Bu da onları o ortamdan hızla uzaklaştırıyor.

Defne yapraklarını karanlık köşelere, dolapların arkasına veya tipik yürüyüş yollarına yerleştirin.

Kokuyu etkili tutmak için her iki ila üç haftada bir yenileyin. Bu sayede fareler evinize yaklaşamayacak.